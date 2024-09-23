Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психбольницу

Молодой человек не смог внятно объяснить причины своего поступка.

Дебошира, осквернившего могилу ведущего Александра Маслякова, отправили в психбольницу. По предварительным данным, его должны проверить на вменяемость, сообщил источник РЕН ТВ.

Днем 22 сентября 19-летний вандал пытался разгромить могилу известного телеведущего. Он раскидывал цветы, разбросал поминальные ленты и портрет Александра Маслякова. Затем решил вынести с территории кладбища установленный на могиле деревянный крест. Его остановила местная охрана, но объяснить свои действия внятно дебошир не смог. После неудавшейся попытки побега на самокате его передали полиции.

В данный момент крест вернули не законное место. Также сотрудники кладбища приняли меры по обеспечению безопасности на всей территории.

Семья Маслякова и администрация Новодевичьего кладбища написали заявление в полицию на молодого человека. Имеет ли он какое-то отношение к Маслякову или КВН, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Ярушин сообщил об отношениях с Масляковым. Почему артист не пришел на похороны телеведущего? Все, чем он может похвастаться сейчас, артист получил благодаря Маслякову.