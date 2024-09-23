В Иране раскрыт план по дестабилизации страны

КСИР удалось найти и обезвредить 12 израильских наемников.

В Иране раскрыли сеть действующих в стране израильских наемников. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim. По имеющимся данным, арестованные вели подрывную деятельность, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Наемников удалось раскрыть Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Было арестовано 12 человек в шести провинциях Ирана. Сейчас на территории Ирана запланирован ряд мер по обеспечению безопасности.

Тем временем, конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. В минувшие дни Израиль и «Хезболла» обменялись ракетными ударами. ЦАХАЛ атаковал позиции организации в Ливане. В ответ были атакованы ряд объектов на территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль ввел особое положение на севере страны из-за угрозы обстрелов из Ливана. Местные жители продолжат учебу и работу только в тех районах, где есть укрытия. Накануне командующий спецоперациями и еще 15 участников движения «Хезболла», в том числе старшие командиры спецподразделения «Радван», погибли в результате удара Израиля по пригороду Бейрута. По данным ЦАХАЛ, израильские военно-воздушные силы (ВВС) атаковали 400 пусковых установок «Хезболлы».