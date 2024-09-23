Точка притяжения для молодежи: в Сортавале открылся современный скейт-парк

Его площадь составила две тысячи квадратных метров.

В центре города Сортавала открыли современный скейт-парк — на берегу Ладожского озера, на площади в две тысячи квадратных метров. Для начинающих райдеров есть площадки для изучения базовых элементов, а для профессионалов — полноразмерный фанбокс и флай-секция — трамплины для выполнения зрелищных трюков в воздухе.

Новый скейт-парк — это подарок городу Сортавала от банка «Россия». По сложности трасса не уступает петербургским площадкам, а по размерам даже превосходит многие из них. Корреспондент «Известий» Александр Тарасенко узнал все подробности.

Третьеклассник Дима Абрамов, чтобы покататься на новых горках, приехал из Костамукши — это за 400 километров отсюда. Говорит, путешествие того, определенно, стоило.

«Удобно съезжать и подниматься на горку — ни разу не упал. Он очень-очень большой, в Костамукше очень маленький, а тут огромный», — отмечает Дмитрий Абрамов из Костамукши.

А шестиклассник Кирилл Андреев из Сортавалы до открытия парка четыре года делал трюки где придется. В основном — на старой площадке за городом.

«Есть там за городом скейт-парк, самодельный в ангаре, но очень плохой. Мы с другом очень рады, наконец-то открыли скейт-парк — нормально теперь кататься», — радуется Кирилл Андреев из Сортавалы.

Скейт-парк построили в одном из самых живописных мест Карелии — на берегу Ладожского озера. Здесь можно не только тренироваться, но и проводить полноценные соревнования. Есть трибуны для зрителей и освещение для вечерних заездов.

Скейт-парк раскинулся на площади в две тысячи квадратных метров. Здесь очень много различных конструкций, трамплинов, как для начинающих спортсменов, так и для тех, кто может трюком удивить публику. Например, на рампе можно кататься даже в сильный дождь, потому что сделана из специального влагостойкого материала.

Современный скейт-парк — это подарок городу Сортавала от Акционерного Банка «РОССИЯ». Планы построить здесь точку притяжения для молодежи местная администрации вынашивала давно, не хватало лишь средств.

«Мы благодарим тех, кто участвовал в осуществлении этого проекта — это Акционерный Банк „РОССИЯ“ и наш молодежный центр — „Сердоболь“, где каждый ребенок может подойти, поучаствовать в кружках, есть аниматоры, это совершенно бесплатно под присмотром специалистов», — говорит Сергей Крупин, глава администрации Сортавальского муниципального округа.

Северо-Западный регион и Петербург часто называют столицей российского фристайла. Здесь много скейт-парков международного уровня — можно вспомнить бетонную площадку под мостом Бетанкура, или парк рядом с Пулковским шоссе — самый большой в центральной части России. На этих площадках тренируются известные петербургские райдеры — например, Максим Круглов, пятикратный чемпион мира по скейтбордингу, или Никита Фоминов, чемпион России и член сборной по BMX-фристайлу.

Новый скейтпарк в Сортавале по сложности ничем не уступает легендарным петербургским площадкам, а по размерам даже превосходит многие из них. Здесь одновременно могут кататься и делать трюки больше сотни ребят. И вполне возможно через пару лет на мировой арене будут греметь имена райдеров из Карелии. Пока в центре «Сердоболь» не учат премудростям фристайла. Но теперь, когда под окнами молодежного центра появился современный скейт-парк, воспитание будущих чемпионов — лишь вопрос времени.