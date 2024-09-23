Редкая картина Рене Магритта будет продана на аукционе за рекордную сумму

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 11 0

Редкая картина Рене Магритта будет продана за 95 миллионов долларов

Редкая картина Рене Магритта будет продана на аукционе за рекордную сумму

Фото: www.globallookpress.com/Ye Pingfan

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Полотно долгое время находилось в частной коллекции.

За 95 миллионов долларов намерены продать редкую картину бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта на аукционе Christie's. Об этом сообщил The Art Newspaper.

Ожидаемая сумма, за которую будет продана картина, станет рекордной для художника-сюрреалиста на аукционе.

«Империя света» (1954 год) — серия, состоящая из 27 картин, в которых Магритт исследовал свет, рисуя залитое солнцем небо над темной улицей. Картина, которую намерены продать на текущем аукционе, прежде находилась в частной коллекции.

«(Эта работа. — Прим. ред.) является самой прекрасной, самой искусно выполненной и завораживающе красивой из всей серии…» — сказал в своем заявлении Макс Картер, вице-председатель Christie's

Помимо картины Магритта на аукционе можно будет приобрести работы Жоан Миро, Дэвида Хокни, а также полароидную фотографию дизайнера интерьеров Мики Эртегун, сделанную Энди Уорхолом.

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