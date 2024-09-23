«Мир в новой форме»: Макрон сделал неожиданное заявление об отношениях ЕС с Россией

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Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Фото, видео: Reuters/Thibault Camus; 5-tv.ru

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Французский лидер выступил с предложением, которое кардинально отличается от его прежней позиции.

Президент Франции внезапно заговорил о мире. Эммануэль Макрон, который еще недавно грозился отправить войска НАТО на Украину, вдруг признал необходимость построения нового миропорядка и переосмысления отношений с Россией.

«Нам необходимо подумать о мире в Европе в новой форме. Необходимо учесть географическую реальность Европы, которая не ограничивается ни ЕС, ни совершенно точно НАТО. Нам нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», — заявил Макрон.

Заявления Макрона прозвучали на фоне стремительного падения его рейтингов. Согласно последним опросам, около 75% граждан не одобряют его деятельность. Это самые низкие показатели с 2018 года, когда во Франции проходили протесты «желтых жилетов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции одобрили начало процедуры импичмента президенту Макрону. Это произошло после того, как в начале сентября во Франции прошли масштабные акции протеста за отставку президента. Последней каплей в чаше терпения французов стал недопуск кандидата от левой партии Люси Кастетс на пост премьер-министра страны.

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