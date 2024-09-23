«Смена написания»: как Глюк’оZа пытается избежать судебных разбирательств с Фадеевым

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

Продюсер Рудченко: смена псевдонима не поможет Глюк’оZе избежать иска от Фадеева

«Смена написания»: как Глюк’оZа пытается избежать судебных разбирательств с Фадеевым

Фото: www.globallookpress.com/Dmitry Golubovich

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Знаменитость вернулась к публике после непродолжительной паузы и анонсировала новый трек. Вот только кое-что очень удивило внимательных поклонников.

Смена псевдонима не поможет певице Наталье Ионовой избавиться от судебных разбирательств. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на мнение продюсера Павела Рудченко.

Недавно артистка анонсировала новый трек. Вот только композицию она будет исполнять не как Глюк’оZа, а как Glukoza.

«По сути, это не смена псевдонима, это смена написания псевдонима», — заявил продюсер, добавив, что от своего имиджа и самого проекта «Глюк’оZа» исполнительница все-таки не отказывается.

Рудченко уверен, что это не избавит артистку от судебных разбирательств с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который планирует отобрать у Натальи псевдоним и репертуар, состоящий из его песен.

Карьера Ионовой оказалась на «стопе» после выступления в Красноярске, которое состоялось 20 июля. Певица вела себя неадекватно, не попадала под фонограмму, совершала странные движения, имитируя прикосновения к интимным местам. Публика полагала, что Глюк’оZа появилась на сцене под действием запрещенных веществ, сама она опровергала эту информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой.

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