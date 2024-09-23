На Рублевке сгорело «Место силы» Волочковой, Бузовой, Шаляпина и других звезд шоу-бизнеса

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 839 0

В Подмосковье сгорела любимая баня Волочковой и Шаляпина

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стоимость отдыха в подмосковном комплексе начинается от 200 тысяч рублей.

Полностью сгорела элитная баня в комплексе «Место силы», расположенном в деревне Маслово на Николиной горе. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На территории находились шесть бань, каждая рассчитана на 15 человек. Пожар был настолько мощным, что жители соседних домов боялись за свое имущество.

5-tv.ru

Причем местные жители часто жаловались на запах дыма и называли незаконной постройку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, имеется ли у владельцев разрешение на строительство и эксплуатацию комплекса. Уточняется и причина пожара.

Отмечается, что стоимость отдыха в банях начинается от 200 тысяч рублей. Частыми гостями комплекса были предприниматели и звезды российского шоу-бизнеса.

Так, регулярной гостьей комплекса является бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова. Она обожает русскую парную и часто зовет друзей разделить свою страсть. Например, в августе с балериной ездил в «Место силы» певец Прохор Шаляпин. После этого отдыха, кстати, поползли слухи о романтических отношениях.

«Мы с Настей поехали в баню, в чудесное место силы, посидели в бочке. Пропарили нас хорошенько, покормили. Улеглись, как говорится, на печи. Да, мы провели время с Настей, остались ночевать», — сказал Шаляпин в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае горел пустырь рядом с жилыми домами. Местные жители приступили к тушению до приезда пожарных.

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