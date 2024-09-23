«Харламова проглотил?» — всегда стройный Павел Воля изменился до неузнаваемости

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 23 0

Стройный Павел Воля резко превратился в толстяка

«Харламова проглотил?» — всегда стройный Павел Воля изменился до неузнаваемости

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитый комик с юных лет был худощавого телосложения. Что так повлияло на его формы?

Юморист Павел Воля неожиданно стал шире в два раза в щеках. Фотографии знаменитости показал сайт 7Дней.ru.

Комик с юных лет имел худощавое телосложение. Павел даже неоднократно шутил по этому поводу, ведь степень его природной худобы действительно тяжело не заметить. Порой ему проще самому ее прокомментировать, чтобы люди не превратили особенность в недостаток.

Неожиданно для всех Павел выложил фото, на котором его невозможно узнать: имеющийся второй подбородок 45-летнего Воли больше, чем весь он прежний. Поклонники сразу же накинулись с вопросами и насмешками.

«Харламова проглотил?»;

«При надувании воздушного шара победил шарик»;

«Когда понюхал на ночь шоколадку?» — написали ехидные комментаторы.

Павел Воля тайну преображения раскрывать не стал. Вероятнее всего, это был всего лишь грим, так как тело юмориста все такое же худое, чего не бывает при наборе веса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской.

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