«Очень хотел жить»: Билан буквально вытащил с того света кота из приюта

Пушистика по кличке певец забрал из Донецка. В Москве состояние четверолапого друга стало стремительно ухудшаться.

Кот певца Димы Билана по кличке Шахтер идет на поправку. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Год назад исполнитель забрал пушистика из приюта в Донецке. По приезде домой, в столицу, Дмитрий сразу же отнес четвероногого друга в ветеринарную клинику, где ему провели полноценное обследование. Сначала все было хорошо, но потом резко и стремительно состояние Шахтера стало ухудшаться.

Ветеринары после дополнительного обследования поставили целый ряд неутешительных диагнозов. Коту становилось все хуже и хуже.

«Один диагноз, вытекающий в другой, грубо говоря — букет болезней! Но он выстоял, очень хотел жить! Находился круглосуточно под наблюдением врачей, с которыми мы 24 на 7 были на связи! Корректировки лечения вносились моментально, за что большое спасибо всем врачам, которые спасали Шахтера!» — написал Билан.

Для лечения был необходим препарат, который очень тяжело найти. И тут произошло чудо. Вся аудитория певца сплотилась и начала поиски по разным уголкам страны. В кратчайшее время подписчики нашли для Шахтера нужную вакцину. Артист выразил огромную благодарность каждому неравнодушному.

К счастью, Шахтер оказался настоящим борцом и смог выкарабкаться. После месяца страданий пушистик пошел на поправку, сейчас он находится дома, и прекрасно себя чувствует.

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