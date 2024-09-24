Добыча криптовалюты: в Дагестане начали выявлять подземные майнинг-фермы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 12 0

Фермы по незаконной добыче криптовалюты обнаружили в Дагестане под землей

Фото, видео: Telegram/Правительство Дагестана/pravitelstvord; 5-tv.ru

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Незаконные установки стали причиной перебоев с электроэнергией в Махачкале и не только.

В Дагестане была найдена подземная майнинг-ферма, сообщает Telegram-канал местного правительства.

Владельцы незаконно поместили под землю 17 установок для  добычи криптовалюты. По оперативной информации, ферма была обнаружена в Сергокалинском районе. Расследованием дела уже занимаются соответствующие органы.

На недавнем совещании о промежуточных результатах по подготовке предприятий энергетики к осенне-зимнему сезону, председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что проблема незаконного майнинга все еще остается особо актуальной для Дагестана.

Одна из подобных «ферм» стала причиной пожара 1,5 недели назад на филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», который находится в Махачкале. Из-за усиления нагрузки на силовой трансформатор в городе начались перебои с электроснабжением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют. В России он станет доступным как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в реестре Министерства цифрового развития.

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