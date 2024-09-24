Дженнифер Лопес подозревают в алкогольной зависимости: «Стало частью ее повседневной жизни»

Друзья певицы считают, что всему виной разрыв артистки с Беном Аффлеком.

Близкие друзья певицы Дженнифер Лопес, по информации Radar Online, всерьез обеспокоены ее пристрастием к алкоголю. После расставания с актером Беном Аффлеком артистка стала чаще употреблять спиртные напитки.

«Похоже, Лопес пытается справиться с суровой реальностью развода с помощью алкоголя. Раньше она употребляла спиртные напитки только в компании, но теперь это стало частью ее повседневной жизни. Коктейли, которые она смешивает, кажутся слишком крепкими», — делится источник.

При этом известно, что долгие годы Дженнифер Лопес считалась трезвенницей. Артистка позволяла употреблять алкоголь лишь изредка.

Певица и актер впервые расстались в 2004 году. Однако в 2021 году пара объявила о воссоединении. В 2022 году Аффлек и Лопес расписались, однако в апреле этого года их брак дал трещину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречаются после развода.