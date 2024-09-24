Подвох стороннего мессенджера: как безопасно приобретать товары на маркетплейсах

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Общение через сторонний мессенджер при покупке в интернете грозит потерей данных

Подвох стороннего мессенджера: как безопасно приобретать товары на маркетплейсах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Ориентироваться только на рейтинг продавца — это недостаточная мера.

Общение с продавцом через сторонний мессенджер грозит потерей личных данных. Безопаснее вести разговор через сайт или приложение сервиса. Об этом агентству URA.RU рассказала представитель одного из российских маркетплейсов Наталья Юматова.

По ее словам, приложение сервиса интернет-покупок разработаны с учетом конфиденциальности.

«Технология работает таким образом, что во время звонка через приложение у продавца высвечивается не личный номер собеседника, а открытые данные с платформы и наименование объявления», — объяснила Юматова.

Также покупателям необходимо обращать внимание на рейтинг продавца и отзывы, а также следить за значком верификации в виде условной галочки. Последнее свидетельствует о том, что документы продавца проверены через государственные реестры.

Кроме того, Юматова напомнила: чем сложнее пароль при регистрации на сайте, тем лучше. Не стоит забывать и о двухфакторной аутентификации и, само собой, не сообщать свои персональные данные третьим лицам.

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