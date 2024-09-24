SHAMAN вернул в бюджет Ставрополя деньги за несостоявшееся выступление

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (более известный под псевдонимом SHAMAN) вернул в бюджет Ставропольского края средства за несостоявшееся выступление. Об этом пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова сообщила в беседе с 5-tv.ru.

«Да, средства возвращены», — отметили представители пресс-службы.

SHAMAN должен был выступить 14 сентября на праздновании дня Ставропольского края. Владимир Владимиров провел в своем Telegram-канале опрос, в котором спросил у местных жителей, стоит ли тратить деньги на выступление артиста. По результатам опроса концерт Дронова был отменен.

Как отметили в пресс-службе главы региона, уже 18 сентября SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей, которые полагались ему за выступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярослав Дронов спел дуэтом с мальчиком, отец которого погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Специально для этого выступления SHAMAN написал песню «Отец», которую и исполнил с сыном погибшего.

