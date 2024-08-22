SHAMAN спел дуэтом с мальчиком, отец которого героически погиб в зоне СВО

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 2 780 0

История и талант Егора Бахарева тронули артиста до глубины души.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / МАЙКОВ НИКИТА; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, спел на своем концерте дуэтом с 11-летним Егором Бахаревым, сыном погибшего в зоне СВО военнослужащего. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Известно, что семья мальчика родом из Барнаула. Песню под названием «Отец» написал Дронов и исполнил композицию вместе с Егором, а в конце обнял мальчика.

«Он остался единственным мужчиной в семье. В феврале от полученных травм на поле боя в зоне СВО погиб его отец, защищая наше Отечество. Мы познакомились с Егором 9 мая, в День Победы. Его история и талант тронули меня до глубины души. И я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу и всем тем, кто отдал жизнь за Родину, за наше настоящее и будущее», — заявил со сцены артист.

Концерт SHAMAN прошел на Красной площади и был приурочен к Дню Государственного флага России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN решил изменить ход истории своим туром по городам России. Он задумал грандиозный проект — тур по регионам России, включающий более сотни концертов, в том числе в городах Новороссии. Программа называется «Победа!», и она, по мнению звезды, способна изменить мировоззрение его соотечественников и людей во всем мире.

Тема:
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