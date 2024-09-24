Правительство не должно быть свободным от критики, однако оскорбления — это совсем другое дело.

Граждане имеют право критиковать правительство своей страны, однако оскорбления остаются неприемлемыми. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Критика и оскорбления — разные понятия, поэтому власть не должна быть свободной от критики. Представители власти работают на благо людей», — ответил Песков на вопрос о введении штрафов за оскорбление представителей власти.

Накануне стало известно, что статью об оскорблении представителей власти хотят дополнить. Так, за подобное можно будет получить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Согласно действующим нормам, за такое оскорбление властей гражданину грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на «план победы» президента* Украины Владимира Зеленского. По словам Пескова, Москва внимательно изучит документ, если получит его в официальном виде, а не через СМИ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.