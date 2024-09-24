Мятные перспективы: какие продукты негативно влияют на эрекцию

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Уролог Григорьев: чипсы и колбаса негативно влияют на эрекцию

Мятные перспективы: какие продукты негативно влияют на эрекцию

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Один из самых популярных алкогольных напитков оказался среди виновников.

Чипсы и колбаса негативно влияют на эрекцию из-за влияния на сосуды. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-уролог Николай Григорьев.

«Регулярное употребление соевых продуктов подавляет синтез тестостерона на 19% всего за месяц», — указал специалист.

Врач-уролог советует исключить из рациона продукты из сои, а также алкоголь, который может стать причиной потери либидо, поскольку негативно влияет на кровообращение. Здоровье сосудов — одно из ключевых условий для хорошей эрекции, пояснил врач.

Различные снеки и чипсы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что также влияет на либидо. Григорьев рекомендует сократить потребление полуфабрикатов и колбас, так как это приводит к повышению уровня холестерина, что может нарушать циркуляцию крови.

Уролог также советует не пить много мятного чая, поскольку он подавляет выработку мужских гормонов и эрекцию. Это связано с содержанием фитоэстрогенов, которые также присутствуют в сое и хмеле. Именно поэтому увлечение пивом может негативно сказаться на сексуальном здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему употребление алкоголя может привести к импотенции в 35 лет.

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