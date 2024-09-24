СК возбудил уголовное дело по факту похищения бизнес-леди из Саратовской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Злоумышленники в масках увезли женщину в неизвестном направлении на ее же машине.

СК возбудил уголовное дело по факту похищения бизнес-леди из Саратовской области

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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По факту похищения жительницы Балаково Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По факту похищения местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что в ночь на 23 сентября у дома на Бульваре Роз города Балаково неизвестные в масках похитили 47-летнюю местную предпринимательницу. Женщину увезли в неизвестном направлении в принадлежащем ей автомобиле Toyota RAV-4 белого цвета.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение пострадавшей. По одной из версий, злоумышленники представились покупателями машины и угнали ее вместе с хозяйкой. По другой — похищение было розыгрышем.

Источник 5-tv.ru ранее сообщил, что накануне у женщины был день рождения, и похищение могло стать оригинальным праздничным «сюрпризом».

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