Чучела исчезающих крокодилов нашли в багаже у прилетевшего из Вьетнама россиянина

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Находку выявили с помощью рентген-техники во время выборочного контроля в аэропорту.

Россиянин привез из Вьетнама чучела сиамских крокодилов

Фото: customs.gov.ru

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Сотрудники таможни в аэропорту Новокузнецка обнаружили у 44-летнего россиянина, прилетевшего из Вьетнама, чучела двух сиамских крокодилов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Во время выборочного контроля специалисты с помощью рентген-техники обнаружили в сумке пассажира двух засушенных рептилий. Каждое чучело весило 165 граммов, а длина каждого составляла 19 сантиметров. В полуоткрытые пасти животных были вставлены жемчужные бусины.

По словам мужчины, он приобрел чучела пресмыкающихся в качестве сувениров для домашней коллекции. При этом житель Кузбасса заявил, что не знал о необходимости декларировать такие предметы и предоставлять разрешительные документы.

«Таможенная экспертиза установила, что изъятые предметы являются дериватами сиамских крокодилов семейства настоящих крокодилов. Поскольку этот вид находится под угрозой исчезновения, он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС)», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено два административных дела. Одно из них связано с недекларированием товаров, второе — с несоблюдением запретов и ограничений. Предметы изъяли, а нарушителю может грозить штраф.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Калининградской области таможенники задержали россиянку, которая пыталась вывезти в Германию 116 живых ящериц. Рептилии были спрятаны в подкладке куртки и расфасованы по мешочкам партиями от трех до пяти особей.

Необходимых документов на животных у женщины не было. Она пояснила, что перевозила их за вознаграждение, однако не назвала заказчика. В результате ящериц передали в центр помощи, а нарушительницу оштрафовали.

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