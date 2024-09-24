Провальная многоходовочка: Дженнифер Лопес пытается вернуть Бена Аффлека

Певица бьется об эмоциональность актера, как об стену.

Голливудская звезда Дженнифер Лопес не намерена так просто отпустить своего супруга актера Бена Аффлека. Недавнюю встречу с Беном она организовала для того, чтобы он увидел, кого потерял. Да и само заявление на развод было частью ее плана, чтобы побудить актера к действиям по налаживанию отношений. Но на эти манипуляции супруг не купился.

«Он не проявил никакого интереса к поддержанию каких-либо отношений, не говоря уже о попытках спасти их брак. Джен цепляется за что-то, что уже давно закончилось. Ей просто нужно с этим смириться и двигаться дальше», — рассказал инсайдер изданию HeatWorld.

У певицы еще теплится надежда, что Бен одумается и предпримет действия для возвращения любимой. Джей Ло ждет хотя бы намека на это. К тому же, переживающая тяжелое расставание певица, по сообщениям зарубежной прессы, пристрастилась к алкоголю. Так, видимо, знаменитость решила заглушить свою боль.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бен Аффлек нанял лучшего в Голливуде адвоката по разводам.