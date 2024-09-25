«Был случай»: почему люди умирают от укусов неядовитых змей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Герпетолог Черлин: от укуса неядовитой змеи может произойти анафилактический шок

«Был случай»: почему люди умирают от укусов неядовитых змей

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Жительница Петербурга скончалась после нападения питона. Все дело оказалось в индивидуальной реакции организма.

Укус неядовитой змеи может привести к анафилактическому шоку. Об этом эксперт-герпетолог Владимир Черлин рассказал в беседе с Газета.ру.

По словам специалиста, это может произойти из-за аллергии на змеиную слюну. В случае укуса Черлин посоветовал принять антигистаминные препараты.

«У нас в Питере был случай, когда у женщины был именно анафилактический шок от укуса питона с летальным исходом, то есть это чисто иммунная реакция, это не отравление», — добавил он.

В других случаях о своей жизни беспокоиться не стоит. Единственный нюанс — у мелких змеек обычно длинные и острые зубки. По этой причине они могут сильно поранить вашу кожу, из-за чего в итоге произойдет потеря большого количества крови. Тем не менее, несовместимых с жизнью ран не причинят даже крупные неядовитые змеи.

Ранее 5-tv.ru передавал слова иммунолога о том, что перелетные птицы являются возможной причиной появления вируса Усуту в РФ. Самые экзотические «болячки», которые прежде не угрожали жителям северных широт, подбираются все ближе.

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