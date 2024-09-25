Решетников заявил о замедлении инфляции в РФ после пика ее роста в июле

Инфляция в России начала постепенно замедляться после пика роста в июле этого года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Инфляция после пика в начале июля начала замедляться», — сказал он на заседании правительства.

По словам Решетникова, в 2025 году среднегодовая инфляция продолжит замедляться, а в 2026 году, по прогнозам, выйдет на целевой уровень.

Ключевая ставка в России 13 сентября была поднята до 19% годовых. В Центробанке пояснили, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Кроме того, рост спроса продолжает опережать возможности расширения товаров и услуг.

Регулятор считает, что для возвращения инфляции к цели в 2025 году необходимо дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику. По прогнозам, тогда показатель вернется к диапазону 4-4,5% в следующем году.

Также в ЦБ не исключили, что в дальнейшем придется еще раз поднимать ключевую ставку. Следующее заседание по этому вопросу намечено на 25 октября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) России за семь месяцев текущего года на 4,4% — в два раза выше прошлогодних значений.