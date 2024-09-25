«Унаследовал жестокость»: Безруков рассказал о пробуждении в нем отцовских черт

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Актер Сергей Безруков рассказал, что унаследовал от отца жестокость

«Унаследовал жестокость»: Безруков рассказал о пробуждении в нем отцовских черт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Проводником в мир кино для молодого Сергея стал папа.

Народный артист РФ Сергей Безруков рассказал в подкасте фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова о своем отце Виталии и о том, какие качества унаследовал у него.

Виталий Безруков первый из их рода, кто начал «пахать“ на „ниве“ театрального искусства». Он был актером и режиссером, работал в Московском академическом театре сатиры. В 1970-е годы прошлого века имел особую популярность.

Сергей вспоминает, как отец брал его с собой в театр и учил актерскому ремеслу. Именно Виталий повлиял на желание сына связать жизнь со сценой.

Российский актер отметил, что до переезда в Москву отец сильно «окал». Это особенность всех волжан.

«Батя всегда был сильный, мощный, волжанин настоящий. До приезда в Москву всегда на „о“ говорил. Он всегда смелый, за несправедливость и подлость мог врезать. Батя не будет, как я с тобой, долго говорить. Я думаю, мне это досталось. Я более коммуникабельный, но горячность во мне просыпается отцовская. И унаследовал от отца жесткость», — поделился Безруков.

Также Сергей подтвердил Костомарову, что у многих актеров со временем расшатывается психика. Безруков старается соблюдать баланс между работой и обычной жизнью, но это бывает сложно. Он описал это состояние как игру на сцене, когда роль тебе диктует, как правильно себя вести.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Безруков поставил спектакль «Капитанская дочка». 

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