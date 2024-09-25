Готовился больше месяца: Райану Руту предъявлено обвинение в покушении на Трампа

Найденные в телефоне у злоумышленника видеозаписи подтвердили его виновность.

Райану Руту предъявили обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. CNN сообщает, что мужчина выслеживал политика больше месяца.

Гольф клуб в Уэст-Палм-Бич, в котором произошло покушение на Трампа, подозреваемый посещал с августа этого года. И в течение нескольких дней преступник находился возле резиденции экс-президента в Мар-а-Лаго. Это подтверждают видео с его мобильного телефона.

Предъявленные Руту обвинения собрали несколько статьей: об уничтожении серийного номера огнестрельного оружия, хранении огнестрельного оружия в период нахождения под стражей, владении оружием с целью совершения насильственного преступления и нападении на офицера при исполнении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно. По данным следствия, в доме Орана Раута в округе Гилфорд, Северная Каролина, обнаружили «сотни» файлов с детским порно. Обыски у Раута-младшего проводились в рамках расследования, «не связанного с эксплуатацией детей» и касающегося его отца. Перед судом мужчина предстанет во вторник.