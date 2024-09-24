«Сотни файлов»: сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Сын обвиняемого в покушении на Трампа Райана Раута арестован за детское порно

«Сотни файлов»: сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно

Фото: www.globallookpress.com/Evgen Kotenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция обнаружила гигабайты запрещенных материалов в смартфонах Орана Раута.

Сын Райана Раута, арестованного за попытку убийства кандидата в президенты США Дональда Трампа, взят под стражу по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает АВС News.

По данным следствия, в доме Орана Раута в округе Гилфорд, Северная Каролина, обнаружили «сотни» файлов с детским порно. Обыски у Раута-младшего проводились в рамках расследования, «не связанного с эксплуатацией детей» и касающегося его отца.

Уточняется, что файлы порнографического содержания были обнаружены на двух смартфонах, один из которых нашли в спальне мужчины, а второй — при нем.

«Проверка SD-карты, расположенной в первом устройстве, показала, что на ней содержались сотни файлов, которые включают видео из известного сериала с детской порнографией, созданного за пределами штата Северная Каролина», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Рауту-младшему предъявлены два обвинения по статьям, связанным с приобретением и хранением детской порнографии. Перед судом мужчина предстанет во вторник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в Трампа 58-летний Райан Раут — ярый сторонник киевского режима и даже хотел вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.86
-0.06 103.41
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:20
Довели? Бена Аффлека застали у «рехаба» после слухов о воссоединении с Джей Ло
22:04
«Сотни файлов»: сын обвиняемого в покушении на Трампа арестован из-за детского порно
21:50
Угнали с парковки: появились кадры похищения бизнес-леди из Саратовской области
21:38
ВВП России за семь месяцев 2024 года вырос на 4,4%
21:25
«Как сушеное яблоко»: Киркоров ответил на слухи о пластической операции
21:10
До 5 миллионов рублей: какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри

Сейчас читают

Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
Говорит с трудом: отец погибших от отравления детей в Красноярском крае вышел на связь
Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака