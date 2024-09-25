В Москве прошли стажировку еще 50 студентов-реставраторов из Донбасса

Завершилась практика квалификационным экзаменом, с которым все успешно справились.
Фото: mos.ru
Еще 50 студентов-реставраторов из трех профильных учебных заведений Донбасса прибыли в Москву для повышения квалификации. Ребята ознакомились с технологиями восстановления памятников, работами столичных коллег и приняли участие в волонтерской деятельности, сообщается на портале правительства города.
За восемь дней в рамках стажировки студенты узнали о современных способах фиксации состояния памятников и технологиях их реставрации, а также изучили законы по охране объектов культурного наследия. Кроме того, они поучаствовали в волонтерском выезде в Новодевичий монастырь, архитектурном мастер-классе и посетили обзорную экскурсию на ВДНХ.
«От профессионализма тех, кто в будущем станет заниматься сохранением памятников архитектуры, будет зависеть судьба историко-культурного наследия нашей страны. Поэтому Мосгорнаследие активно включается в работу со студентами-реставраторами», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Закончилась стажировка третьего потока студентов экзаменом, с которым они справились успешно.
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