Нарушение законов: в США хотят расследовать, за чей счет Зеленский катается по стране

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Республиканцы потребовали расследовать, на какие средства Зеленский прибыл в США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Глава киевского режима прибыл в Нью-Йорк и уже посетил несколько мест, среди которых — оборонный завод. Кто оплачивает его визит?

Визит Зеленского в США спровоцировал скандал и в Капитолии. Группа республиканцев из Палаты представителей направила официальное письмо в Конгресс с требованием расследовать его поездку на оборонный завод в Скрэнтоне.

В частности, республиканцы потребовали отчет о том, на какие средства был организован его приезд. Ведь Зеленского доставили в Пенсильванию на военном самолете, и находился он под защитой спецслужб США. Конгрессмены подозревают, что визит оплатили за счет американских налогоплательщиков, нарушив федеральный закон.

Более того, Зеленский не только прибыл на завод в компании сторонников Камалы Харрис, но и буквально цитировал ее предвыборную речь. Такая политическая агитация тоже может считаться нарушением американских законов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, по какой причине заседание Совбеза ООН стало «концертной площадкой» для Зеленского.

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