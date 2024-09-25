От перекопки до побелки: как подготовить сад и огород к первым заморозкам

Побелка стволов и сжигание листвы поможет подготовить сад и огород к заморозкам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Не стоит игнорировать опавшую листву — ее важно собрать заранее.
Осенью нужно заранее опрыскать деревья пятипроцентным раствором железного купороса, чтобы предотвратить у них возможные болезни. Агентство URA.RU рассказало, как правильно подготовить сад и огород к первым заморозкам.
Проводить опрыскивание деревьев нужно только тогда, когда их листва полностью опадет. Не стоит забывать и о сгребании с последующим сжиганием опавших листьев и плодов — это поможет не допустить заболевания растений.
Побелка стволов — тоже важный шаг перед зимовкой, поскольку она способна защитить деревья не только от солнечных ожогов, но и от различных грызунов. Ягодные кустарники также нуждаются в заботе, которую можно проявить укрытием их слоем ботвы или соломы.
Подготовить огород к заморозкам поможет и перекопка почвы, но не простая, а с добавлением удобрений в виде навоза или золы. Грядки тоже не нужно оставлять без внимания, их рекомендуется покрыть пленкой. Это поможет почве быстрее прогреться с наступлением весны для ранней посадки растений.
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