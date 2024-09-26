«Сделано в России»: как меняется система мировой торговли

Россия вышла в лидеры среди экспортеров продуктов питания на внешние рынки, и география торговли продолжает расширяться. Об этом сегодня говорили в Кремле на заседании Президиума Госсовета. Его провел Владимир Путин.

Участники обсуждали, какие шаги нужно предпринять для дальнейшего продвижения отечественных брендов. О том, почему пометка «Сделано в России» становится все более привлекательной за рубежом, рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Прямо сейчас на наших глазах выстраивается новая система мировой торговли. Раньше локомотивом был Запад, теперь — Глобальный Юг. БРИКС вместо «Большой семерки».

«Большая семерка» в 1992 году, что она из себя представляла? 45,5% мирового ВВП. А в 2022 году уже 30,5%. Было 45,5%, а стало 30,5%. У БРИКС — 31,4%, а прогноз на 2028 год — 33,8%. А у «Семерки» — 27,9%», — пояснил Путин.

Почему так — понятно. Страны «Большой семерки» западоцентричны, ко всему остальному миру относятся традиционно свысока. Против России и не только введены санкции, но такой снобизм больше не работает.

«Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами. Нужно оказывать им содействие на всех уровнях. Как вы знаете, в текущем году завершается шестилетний национальный проект по поддержке экспорта. За это время созданы инструменты, в том числе в субъектах Федерации, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж», — сказал Путин.

Для этого в 2025 году стартует обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Цель — нарастить несырьевые поставки, не связанные с энергоресурсами. Экспортерам помогут льготные кредиты, программы страхования, помощь с транспортировкой. В приоритете поставщики, которые работают с рынками дружественных стран.

«Принципиально важно стимулировать выход российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью, увеличить так называемый несырьевой неэнергетический экспорт. В том числе поставки товаров машиностроения, продуктов питания. Отмечу, что с 2001 по 2023 годы объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более, чем в четыре раза. Это хороший результат. В четыре раза, это не какие-то проценты. С 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас», — указал Путин.

Понятно, что есть объективные проблемы. Например, механизмы расчетов. Доллар для нас заблокирован, но есть другие варианты.

«Доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза до 39%, доля расчетов в рублях за импорт выросла еще на 2% до 30% в целом. Мы продолжаем работу по этому направлению. Вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы, формы и так далее. Очевидно, что решение этих задач требует времени, поскольку наши ведущие торговые партнеры плотно интегрированы в действующую мировую финансовую систему», — отметил президент России.

Ясно, что в условиях санкций, барьеров для нашей логистики Россия переориентируется на Глобальный Юг. Понятие очень широкое — сюда входит и Африка, и Азия, и Южная Америка.

«Надо признать, что готовые, в том числе высокотехнологичные российские товары, известны в мире, как правило, в узких сегментах. При этом наши предприятия готовы производить большую линейку качественной, конкурентоспособной экологической продукции. Важно также ответственно и профессионально ее продвигать, чтобы о ней знало как можно больше потенциальных покупателей. Действовать нужно очно и дистанционно. И, как говорится, на земле и через цифровые каналы, и торговые платформы. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват», — указал Путин.

Речь о товарах с высокой добавленной стоимостью, которые точно будут востребованы за рубежом.

Узнаваемость нашей продукции — это ключевой момент. Бренд «Сделано в России» должен работать на экспорт. Причем речь не только о государствах Глобального Юга: от Запада никто закрываться не собирается, хотя, конечно, дружественные страны в приоритете.

Экспорт — своего рода катализатор для экономики, импульс для развития регионов. А конечный результат должны ощутить мы все: рост личного благосостояния россиян.