Почему Центробанк поднял ключевую ставку вопреки ожиданиям участников рынка?

ЦБ РФ поднял ключевую ставку из-за роста инфляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
У регулятора было три варианта развития событий в отношении уровня ключевой ставки.
На сентябрьском заседании Центрального банка России рассматривалось три варианта в отношении изменения ключевой ставки. Об этом говорится в резюме обсуждения по итогам последнего заседания совета директоров Банка России 13 сентября.
У регулятора было три варианта: оставить ключевую ставку на 18%, поднять ее до 19, либо сразу до 20. В результате ЦБ принял сбалансированное решение, увеличив ставку только на один процентный пункт. При этом участники рынка ожидали, что ключевая ставка останется на уровне 18%.
Отмечается, что основная причина, по которой Центробанка склонился в сторону увеличения ключевой ставки — это рост инфляции в России. В августе рост цен в годовом выражении разогнался до 7,6%. На это повлияли: повышенная индексация тарифов ЖКХ, удорожание бензина и урожай, который ожидается ниже высокого уровня прошлого года.
В ЦБ подчеркнули, что все это может привести к тому, что по итогам 2024 года инфляция превысит июльский прогноз и составит 7,8-8%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему в этом году не нужно досрочно гасить кредит.
Читайте также
43%
-0.47 103.48
0.07
Нашли ошибку?