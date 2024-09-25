Почему Центробанк поднял ключевую ставку вопреки ожиданиям участников рынка?

У регулятора было три варианта развития событий в отношении уровня ключевой ставки.

На сентябрьском заседании Центрального банка России рассматривалось три варианта в отношении изменения ключевой ставки. Об этом говорится в резюме обсуждения по итогам последнего заседания совета директоров Банка России 13 сентября.

У регулятора было три варианта: оставить ключевую ставку на 18%, поднять ее до 19, либо сразу до 20. В результате ЦБ принял сбалансированное решение, увеличив ставку только на один процентный пункт. При этом участники рынка ожидали, что ключевая ставка останется на уровне 18%.

Отмечается, что основная причина, по которой Центробанка склонился в сторону увеличения ключевой ставки — это рост инфляции в России. В августе рост цен в годовом выражении разогнался до 7,6%. На это повлияли: повышенная индексация тарифов ЖКХ, удорожание бензина и урожай, который ожидается ниже высокого уровня прошлого года.

В ЦБ подчеркнули, что все это может привести к тому, что по итогам 2024 года инфляция превысит июльский прогноз и составит 7,8-8%.

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