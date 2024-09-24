«Экономически выгоднее»: почему в этом году не нужно досрочно гасить кредит

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Финансист Пономарев: гасить кредит досрочно не стоит до 2025 года включительно

«Экономически выгоднее»: почему в этом году не нужно досрочно гасить кредит

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 19% годовых 13 сентября. Что это значит для граждан?

Гасить кредит досрочно не стоит до следующего года включительно, так как плата за его обслуживание будет ниже, чем ставки по текущим банковским депозитам. Об этом изданию Газета.ру рассказал финансист Андрей Пономарев.

«То есть вместо того, чтобы торопиться поскорее закрыть кредит, экономически выгоднее положить свободные деньги на вклад», — подчеркнул эксперт.

Пономарев объяснил свою рекомендацию высокими темпами инфляции, из-за которой снижение ключевой ставки может произойти только во второй половине следующего года. По мнению финансиста, она продолжит подниматься вплоть до весны 2025 года, а затем пойдет на спад.

Эксперт подчеркнул уникальность сложившейся ситуации, когда плата за обслуживание взятых ранее кредитов будет меньше, чем ставки по текущим банковским депозитам. Согласно прогнозу финансиста, все это люди будут наблюдать ближайшие 6-12 месяцев. Также он пояснил, что к следующему году доходность вкладов увеличится, если исходить из текущей решимости Центробанка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых.

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