Глава МИД Польши Сикорский отреагировал на изменение ядерной доктрины России

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Новости застигли его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Schiefelbein; 5-tv.ru

Одним из первых слова Владимира Путина прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский. Вопрос нашего корреспондента «Известий» Антона Золотницкого настиг его в перерыве между мероприятиями Генассамблеи ООН. ЛАЙФ

«Что вы думаете о новой ядерной доктрине, которая была принята только что?»

«Я еще с ней не ознакомился».

«Не думаете ли вы, что ядерная угроза все больше и больше возрастает…?»

«Россия распространяет агрессию постоянно»

«А что насчет действий Запада? Можете сказать что-то по этому поводу?»

«Да. Россия распространяет всю агрессиию. Россия бомбит Украину. Россия должна отстать от Украины»

Тут надо добавить, что Польша первой в Европе отдала свою землю для размещения американских ракет системы ПРО. Кроме того Варшава один из самых последовательных спонсоров конфликта на Украине.

А отношения Польши и России сегодня очень доступно объяснил президент Сербии Вучич. Он напомнил, что на годовщину освобождения Освенцима поляки не приглашают русских, которые его освободили. Зато приглашают немцев, которые его создали.

И кстати именно немецкие журналисты из Berliner Zeitung быстрее всех уловили основную идею новой доктрины России. Западные ядерные державы такие как США и Франция, очень рискуют поддерживая Украину.

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