Последний уцелевший: в Петербурге завершается реставрация редчайшего органа

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В Петербурге завершается реставрация редчайшего органа

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкальный инструмент был изготовлен в 1877 году.

В Петербурге скоро можно будет насладиться звуками редчайшего органа. В XIX веке он был сделан в романтическом духе, с ручным качанием, звучание на 23 голоса.

Из Англии таких привезли два, уцелел только этот. Последние десятилетия на нем даже не играли. Прозвучала первая мелодия после долгих лет тишины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему реставрация ограды Юсуповского сада в Санкт-Петербурге обернулась скандалом. Дело в том, что некоторые эксперты назвали реставрацию настоящим издевательством над обликом Северной столицы. Специалисты нашли множество изъянов. И это, по их мнению, дает повод усомниться в компетентности компании, которая проводила работы.

И хоть сияющая свежей краской отреставрированная ограда Юсуповского сада радует глаз петербуржцев и туристов, если приглядеться, видны и недочеты, которые, по мнению экспертов, и вовсе можно назвать браком.

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