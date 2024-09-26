«Лоббистские коридоры»: как Европарламент может повлиять на политику Венесуэлы

ЕС не признает результаты президентских выборов в латиноамериканской стране, где победил Николас Мадуро. А ЕП призывает выдать ордер на его арест.

Европейский парламент не сможет повлиять на политику Венесуэлы, так как страны Евросоюза (ЕС) не являются ее ведущими экономическими партнерами. С таким мнением выступила политолог Татьяна Полоскова в статье для издания EADaily.

По ее словам, Венесуэла сейчас больше связана с Китаем, который вкладывает в эту страну огромные инвестиции, направленные, к слову, на укрепление государства. К тому же, не стоит забывать о проблемах внутри самого Евросоюза.

«ООН и Европарламент уже давно превратились в абсолютно бесполезные организации с точки зрения содействия миру и развитию. Зачастую это элементарная синекура. В лучшем случае. А в худшем целые группы лиц занимаются там реализацией корпоративных интересов, выстраивают лоббистские коридоры. В том числе, в формате коррупционных схем», — пояснила политолог.

Отмечается, что недавно на полях 79-й сессии Генасамлеи ООН была встреча МИД КНР Ван И с коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем. В рамках переговоров Китай подтвердил официальную позицию по поддержанию национального суверенитета своего латиноамериканского партнера.

Прежде стало известно, что Европарламент (ЕП) призвал Евросоюз запросить ордер на арест президента Венесуэлы Наколаса Мадуро и признать главой государства лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Ранее 5-tv.ru писал, по какой причине президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили в международный розыск.