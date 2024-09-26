Больше не «Крепкий орешек»? Как звезда боевиков Брюс Уиллис борется со страшной болезнью

Из-за недуга актеру пришлось завершить свою карьеру. Сейчас он окружен любовью и заботой родных.

К огромному сожалению, порой судьба оказывается слишком жестока. Иногда нельзя исправить непоправимое, переписать собственную историю или историю дорогих сердцу людей. Зачастую действительно приходится мириться с ужасными обстоятельствами, встречающимися в жизни и меняющими все вокруг.

Беспощадные несчастья не щадят никого — даже знаменитые, невероятно талантливые люди, некогда ставшие легендами, беззащитны под натиском бед и преград. Никакие богатство, известность и благополучие не способны оградить от напастей, и единственное, что остается — это двигаться вперед, держась за поддержку близких.

Так, с огромным испытанием столкнулся знаменитый американский актер, прославившийся благодаря главной роли в серии фильмов «Крепкий орешек», Брюс Уиллис. Каждый хотя бы раз в жизни видел артиста в кино — за свою шикарную карьеру он снялся в невероятном количестве проектов, завоевав звание одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Вот только слава, благосостояние, любимые люди и преданные поклонники не уберегли знаменитость от страшной болезни. Два года назад Брюсу Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию.

Как жуткое заболевание захватило звезду боевиков, какие прогнозы дают врачи и сколько «крепкому орешку» еще отмерено, читайте в материале 5-tv.ru.

Кумир миллионов

www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Актерская карьера мальчика, который заикался в детстве, стартовала в начале 1980-х годов. Сперва игра на сцене была способом избавиться от неприятных проблем с речью.

Юный Брюс заметил, что занятие театральным искусством уменьшает заикание. После школы Уиллис поступил в Монклерский государственный университет на драматическое отделение, а затем отправился покорять Нью-Йорк.

Поначалу талант молодого человека никто не замечал. Но все решила работа в местном баре — яркий и смелый Брюс разъезжал по заведению на роликах, вел себя очень весело и даже броско. Наконец-то его заметили. Понемногу актер начал исполнять эпизодические роли в кино, пока в 1988 году не сыграл отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек».

Именно эта роль принесла Уиллису небывалую известность. Карьера стремительно пошла наверх — посыпались различные предложения, контракты, множество режиссеров стремились поработать с уникальным артистом.

В число его самых успешных работ входят такие фильмы, как «Страна» (1989), «Гудзонский ястреб» (1991), «Криминальное чтиво» (1994», «12 обезьян» (1995), «Пятый элемент»» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Город грехов» (2005), «Идеальный Незнакомец» (2007) и многие другие.

Встретил также актер и любой всей своей жизни, причем дважды. Первой супругой Брюса стала популярная актриса Деми Мур, в браке с которой на свят появились прекрасные дочери Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Красивая пара разошлась, однако знаменитости смогли сохранить прекрасные отношения.

После артист женился на модели Эмме Хеминг — супруга тоже подарила любимому мужу двоих дочерей, Мейбел Рей и Эвелин Пенн Уиллис.

«Я прошел долгий путь от «ох уж эта чертова любовь!» до «любовь — это единственное, что ценно», — признавался как-то Брюс.

Первые симптомы

www.globallookpress.com/PLANET PHOTOS

Казалось бы, талантливый актер, ставший культовым, взаправду находится в своей стихии — артист занял почетное место в истории кинематографа, прославившись на весь мир и сыграв в необыкновенном количестве фильмов.

То и дело он менял свой спектр, порой отходил от боевиков, иногда играл злодеев. Занимался продюсированием и режиссурой, не боялся открывать новое.

Так, никто даже подумать не мог, что однажды знаменитого Брюса Уиллиса одолеет тяжелый недуг. Примерно в 2020 году начали появляться первые симптомы — сперва съемочные группы, сам актер и его близкие списывали странное поведение и забывчивость на элементарную усталость.

Однако со временем ситуация ухудшалась. С каждым днем артисту все труднее давались собственные реплики, несложные трюки, заучивание текста. Он словно медленно переставал быть самим собой, постепенно прощаясь с любимой профессией и окружающими.

Уиллис продолжал работать над проектами, но моменты, когда он не мог вспомнить собственные слова, казались всем присутствующим душераздирающими — многие настолько любили и уважали Брюса, что хранили его состояние в секрете, не допуская утечки информации в прессу.

За то время актер снялся примерно в 20 боевиках, пусть и низкосортных, но очень для него значимых — артист, несмотря ни на что, хотел продолжать играть. И все же болезнь его не щадила.

Однажды на площадке он не понял, где находится, и запаниковал: знаменитый Уиллис выстрелил из пистолета, который использовался для съемок. К счастью, оружие было заряжено холостыми, инцидент удалось замять.

«Было ясно, это не тот Брюс, которого я помнил», — рассказывал режиссер фильма «Белый слон» Джесси Джонсон.

Страшный диагноз

www.globallookpress.com/Armando Gallo

Все понимали, что известный герой, настоящий «Крепкий орешек» теперь не в порядке. Однако актера не оставила любящая семья, с радостью взяв под опеку: даже экс-супруга Деми Мур не прошла мимо и вместе с бывшим возлюбленным стала бороться за его судьбу.

С начала 2022 года в некоторых СМИ начали появляться публикации о том, что 67-летний Брюс Уиллис страдает деменцией и планирует завершить карьеру.

Именно из-за недуга он решил продать всю имеющуюся недвижимость в Нью-Йорке и проводить больше времени с семьей, проживающей в Лос-Анджелесе. Также отмечалось, что Эмма Хемминг старалась сблизить артиста Мур и их детьми, так как видела, что он медленно угасает.

Заявление после подобной «утечки» не заставило себя ждать — в марте 2022-го бывшая жена знаменитости заявила, что звезда боевиков завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.

Она опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, назвав в тот раз не деменцию, а афазию. Данное неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а также мешает читать, писать и понимать чужую речь.

«Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы переживаем это как крепкая ячейка общества и хотели оповестить его поклонников, потому что мы знаем, как много он значит для вас, как и вы для него», — заявила Деми Мур.

Все хуже и хуже

www.globallookpress.com/face to face

Спустя 11 месяцев близкие артиста вновь ошарашили фанатов «Крепкого орешка» печальными новостями. Семья сообщила, что Брюсу диагностировали лобно-височную деменцию, отметив, что недуг прогнозирует.

«Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы», — было сказано в заявлении.

Как отмечала жена Уиллиса Эмма Хемминг, признание стало для них настоящим спасением. Молчать было непередаваемо сложно, да и к тому же хотелось привлечь внимание к такому заболеванию, дабы в будущем человечество имело возможность победить мучительное несчастье.

«Я смогла дышать. Я действительно смогла выдохнуть и просто почувствовать, как этот груз свалился с моих плеч. Все изменилось к лучшему, как только мы смогли раскрыть его диагноз. Я смогла найти поддержку, в которой я так отчаянно нуждалась, для всей нашей семьи», — говорила Эмма.

Несмотря на сложность, близкие стараются не оставлять дорого Брюса, пусть актер иногда и не узнает любимых, имеет проблемы с координацией, памятью и ориентацией в пространстве.

«Он необыкновенный человек, и я очень старался остаться в его жизни. Он неразговорчив… Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс», — делился с New York Post сценарист и режиссер Гленн Гордон.

Мнение специалистов

www.globallookpress.com/ Brian Douglas Stills 2019

Порой все понимают сути деменции. Дело в том, что человек с каждым днем медленно «утекает» из жизни. Больше не может контролировать собственные потребности, нормально и комфортно коммуницировать с людьми, объяснять и просить то, что ему необходимо. Пациент теряет рабочие и бытовые навыки, постепенно перестает помнить окружающих и даже самого себя.

«Конечно, если мы говорим про актера, такому человеку очень сложно общаться, учить тексты», — заметила в беседе с изданием Lenta.ru врач-дементолог Марина Аникина.

За последние десять лет недуг начал проявляться намного чаще, хотя заболевание считалось очень редким. Теперь же лобно-височная деменция встречается в относительно молодом возрасте.

Эксперты предупреждают, что актер со временем совсем перестанет узнавать родственников, говорить, понимать речь и самостоятельно двигаться.

«Состояние актера перейдет в вегетативное, которое может длиться довольно долго, время нахождения в нем зависит от ухода и качества медицинской помощи. В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций, продолжительность жизни зависит от получаемой медицинской помощи. Но даже если человек получает ее в максимальном объеме, нельзя исключать, что возможен высокий риск осложнений от сопутствующих заболеваний», — объяснил в интервью с «Вечерней Москвой» врач-психиатр Алексей Вилков.

По словам врача, прожить в таком состоянии возможно от нескольких месяцев до нескольких лет, не более.

Всегда рядом

www.globallookpress.com/face to face

И все же семья Брюса Уиллиса остается рядом с любимым человеком. Друзья, родственники, дочери, жена, бывшая супруга и даже внучка проводят огромное количество времени со знаменитым артистом.

«В наших визитах столько любви, и я это чувствую, это для меня важнее всего — возможность иметь такую ​​связь. Я знаю, что он знает, как сильно я его люблю. Я знаю, как сильно он любит меня. Я знаю, как сильно он любит всех нас», — рассказывала дочь Таллула Уиллис.

Они героически стараются оберегать актера от всех бед и невзгод, следя за его самочувствием и не давая окончательно попрощаться с самим собой.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть, — искренне считает Деми Мур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, доживет ли тяжелобольной Брюс Уиллис до 70-летия.