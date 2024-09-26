Развитие конфликта на Ближнем Востоке: Ирак ударил по Израилю

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Иракские шииты нанесли удар по югу Израиля

Фото, видео: Reuters/Gil Eliyahu; 5-tv.ru

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Атаке беспилотников подвергся город Эйлат.

В конфликте на Ближнем Востоке неожиданно появился новый участник. Иракские шииты этой ночью нанесли удар беспилотниками по югу Израиля.

Обстрелу подвергся город Эйлат. Израильская система ПВО перехватила некоторые дроны. Но один из них все же взорвался в местном порту.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

На прошлой неделе в Ливане произошел массовый взрыв электронных устройств, которыми пользовались члены движения «Хезболла». После Израиль начал операцию в соседнем государстве, нанеся массированные удары по южным регионам. Сейчас из этих районов люди массово бегут. По заявлениям местных властей, жертвами атаки ЦАХАЛ уже стали сотник человек, среди них много детей.

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Развитие конфликта на Ближнем Востоке: Ирак ударил по Израилю

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