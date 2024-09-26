«Повезло ему»: Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной
Бузова наслаждается отдыхом в Танзании с новым избранником
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Личность предполагаемого возлюбленного звезда пока не раскрывает.
Телеведущая и певица Ольга Бузова проводит время в Танзании в компании нового мужчины. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.
Неделю назад артистка поселилась на прекрасной вилле в Занзибаре. Бузова отметила, что она впервые находится в таком райском месте. Но самое важное — певица отдыхает не одна, а с новым избранником.
В своих соцсетях звезда активно делится романтическими сюрпризами, которые ей преподносит бойфренд. Недавно он выложил лепестками роз ее имя у бассейна.
«Повезло тому, кто видит меня сейчас такой. Береги», — так подписала одну из своих публикаций Бузова.
На вопрос поклонников, с кем отдыхает звезда, Ольга скромно ответила, что счастье любит тишину. Она не намерена делиться информацией про своего суженого — боится сглазить. Поклонники питают надежду, что, возможно, кто-то из окружения Ольги раскроет личность ее мужчины. Однако пока все тщетно, близкие и друзья певицы тоже отмалчиваются.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Бузовой сделали предложение на высоте 2 тысяч метров.
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