«Повезло ему»: Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 15 0

Бузова наслаждается отдыхом в Танзании с новым избранником

«Повезло ему»: Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Ольга Бузова

Личность предполагаемого возлюбленного звезда пока не раскрывает.

Телеведущая и певица Ольга Бузова проводит время в Танзании в компании нового мужчины. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети звезды.

Неделю назад артистка поселилась на прекрасной вилле в Занзибаре. Бузова отметила, что она впервые находится в таком райском месте. Но самое важное — певица отдыхает не одна, а с новым избранником.

В своих соцсетях звезда активно делится романтическими сюрпризами, которые ей преподносит бойфренд. Недавно он выложил лепестками роз ее имя у бассейна.

«Повезло тому, кто видит меня сейчас такой. Береги», — так подписала одну из своих публикаций Бузова.

На вопрос поклонников, с кем отдыхает звезда, Ольга скромно ответила, что счастье любит тишину. Она не намерена делиться информацией про своего суженого — боится сглазить. Поклонники питают надежду, что, возможно, кто-то из окружения Ольги раскроет личность ее мужчины. Однако пока все тщетно, близкие и друзья певицы тоже отмалчиваются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Бузовой сделали предложение на высоте 2 тысяч метров.

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