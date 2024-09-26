Вертолет Robinson с двумя людьми на борту пропал под Архангельском

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 216 0

Воздушное судно не приписано ни к одному из близлежащих аэродромов, разрешения на полет у него нет.

Вертолет Robinson с двумя людьми на борту пропал под Архангельском

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров под Архангельском. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, на борту воздушного судна находились два человека. Борт вылетел из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района. Уточняется, что воздушное судно не приписано ни к одному из близлежащих аэродромов, разрешения на полет у него нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого, 31 августа, страшная трагедия с вертолетом произошла в Камчатском крае. Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал с радаров. На его борту находились три члена экипажа и туристическая группа, состоявшая из 19 человек. Найти следы пропавшего борта долго не удавалось, поскольку в регионе была нелетная, туманная погода. Несколько дней спустя обломки Ми-8 обнаружили в горах. Все, кто находился на борту вертолета, погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ространснадзор провел проверку в авиакомпании «Витязь-Аэро» и обнаружил более десятка нарушений. В частности, 17 летчиков постоянно перерабатывали, компания задолжала сотрудникам 7,5 тысячи отпускных дней, а также скрыла десять авиаинцидентов.

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