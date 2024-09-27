Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты «Градов» постоянно контролируют воздушное пространство в районах проведения спецоперации.

Военнослужащие расчета РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащим на их боевом пути встречаются самые разные цели.

«Все, что требуется, все поражаем. Из больших целей — был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО „Mars“ немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», — рассказал командир «Града» с позывным «Медведь».

Особенностью работы артиллерии в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства: слишком высока активность БПЛА противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.