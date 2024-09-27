Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты «Градов» постоянно контролируют воздушное пространство в районах проведения спецоперации.
Военнослужащие расчета РСЗО БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по местам скопления живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащим на их боевом пути встречаются самые разные цели.
«Все, что требуется, все поражаем. Из больших целей — был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО „Mars“ немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», — рассказал командир «Града» с позывным «Медведь».
Особенностью работы артиллерии в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства: слишком высока активность БПЛА противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 27 сент
- В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ
- 26 сент
- Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
- 26 сент
- Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
- 25 сент
- В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
- 25 сент
- Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 сент
- «Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
- 24 сент
- «Народный фронт» передал 155 пикапов приграничным регионам в рамках гумпомощи
- 24 сент
- В Курской области отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу
- 24 сент
- «Жестокие вещи творятся»: командир «Ахмата» о концлагерях ВСУ в Курской области
Читайте также
48%
0.02 103.19
-0.29
Нашли ошибку?