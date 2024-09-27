Армия Израиля впервые за период эскалации обстреляла больницы в Ливане

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Атакам подверглись государственные медучреждения Бинт-Джбейль и Тбнин.

Армия Израиля впервые за период эскалации обстреляла больницы в Ливане

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые за время эскалации нанесла удары по больницам на юге Ливана. Бомбардировке подверглись государственные клиники Бинт-Джбейль и Тбнин. О последствиях атак журналистам «Известий» рассказал директор департамента медицинского обслуживания республиканского Минздрава, доктор Джозеф Эль-Хелу.

«Больница Тбнин получила прямое попадание. В результате удара 36 человек пострадали, три человека погибли. Бомбежке подверглась и больница Бинт-Джбейль. Данное медучреждение в настоящее время не работает, а медсестры, врачи и пациенты бежали оттуда. Там взорвались два снаряда. К сожалению, впервые в Ливане больницы подверглись бомбардировкам», — сообщили представители Минздрава.

По словам Джозефа Эль-Хелу, сейчас медицинских принадлежностей, расходных материалов и препаратов хватает, однако власти страны не откажутся от помощи в сфере здравоохранения со стороны России и будут благодарны за нее. Чиновник назвал Россию братской страной, которая была и остается другом ливанского государства и ливанского народа

Эль-Хелу подчеркнул, что весь сектор здравоохранения в Ливане в данный момент «проделывает огромную работу». Лекарства и прочая необходимая медицинская продукция поступают из Иордании, Ирана, Ирака, Индии и Кувейта. Бригады врачей трудятся круглыми сутками, за последние дни в республике провели более 2,4 тысячи хирургических операций.

Только за 23 сентября от снарядов ЦАХАЛ в населенных пунктах Ливана погибли более 550 человек, пострадали 1,8 тысячи. За неделю количество раненых достигло пяти тысяч. Израиль прежде также заявлял об ударах по больницам и другим гражданским объектам с ливанской стороны. Резонансным стал случай с клиникой «Аль-Ахли» в октябре 2023 года, унесшим сотни жизней. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждан РФ готовят к эвакуации из Ливана.

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