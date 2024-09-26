«План есть»: граждан РФ готовят к эвакуации из Ливана

Три тысячи россиян ждут возвращения на родину из Бейрута.

Эвакуироваться из Бейрута готовы более полутора тысяч россиян. Так в беседе с «Известиями» 26 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

«Те, кто хотят, — они обращаются, — и мы будем, соответственно, проводить необходимые мероприятия. План такой есть», — заверил Рудаков.

Дипломат также добавил, что если ситуация ухудшится, то власти начнут экстренную эвакуацию граждан России из столицы Ливана.

По данным посольства, в настоящее время на территории страны находится около трех тысяч россиян. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает граждан России покинуть Ливан в целях собственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт Израиля и Ливана может перерасти в третью мировую войну. Эксперты уверяют, что в поддержку Ливана выступит объединение всех шиитских группировок и на защиту страны также встанет Иран. Специалисты отмечают, что во втягивании Ближнего Востока в этот конфликт и состоит тайный план Израиля.