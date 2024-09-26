«План есть»: граждан РФ готовят к эвакуации из Ливана

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 45 0

Дипломат Рудаков: проводятся эвакуации наших граждан из Ливана

Фото, видео: Reuters / Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три тысячи россиян ждут возвращения на родину из Бейрута.

Эвакуироваться из Бейрута готовы более полутора тысяч россиян. Так в беседе с «Известиями» 26 сентября заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

«Те, кто хотят, — они обращаются, — и мы будем, соответственно, проводить необходимые мероприятия. План такой есть», — заверил Рудаков.

Дипломат также добавил, что если ситуация ухудшится, то власти начнут экстренную эвакуацию граждан России из столицы Ливана.

По данным посольства, в настоящее время на территории страны находится около трех тысяч россиян.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает граждан России покинуть Ливан в целях собственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт Израиля и Ливана может перерасти в третью мировую войну.  Эксперты уверяют, что в поддержку Ливана выступит объединение всех шиитских группировок и на защиту страны также встанет Иран. Специалисты отмечают, что во втягивании Ближнего Востока в этот конфликт и состоит тайный план Израиля. 

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

23:20
Убийца найден спустя 28 лет: конфликт из-за телевизора привел к трагедии
23:00
«Не трогайте Олю»: Крид поддержал Бузову в скандале с Салтыковой
22:40
«План есть»: граждан РФ готовят к эвакуации из Ливана
22:20
ЕСПЧ не разрешил мусульманкам посещать бассейны в особом закрытом купальнике
22:00
Избившая ученика в Ташкенте учительница устроила драку в другой школе
21:40
«Повезло ему»: Бузова прилетела на отдых в Африку с загадочным мужчиной

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Лолита могла погибнуть? Сгоревший в собственном кафе Павел Чеша звал ее в гости
Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака