Смущает быстрый эффект: причину гибели детей под Красноярском установят минимум через месяц

Эксперты не нашли опасных веществ в продуктах питания семьи.

Как минимум месяц потребуется экспертам, чтобы установить причину гибели четверых детей в Красноярском крае. Шокирующее происшествие становится все более запутанным. Версия с отравлением пельменями и курицей, купленными в местном магазине, была исключена. Продукты оказались нормальными. Пока не нашла подтверждения и история с дихлофосом. Его многодетная семья использовала в доме накануне трагедии. Мнения специалистов внимательно изучил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

С момента трагедии в селе Красная Сопка прошло уже шесть дней, а в деле о гибели четверых детей нет основной версии. Первая — отравление едой — пока не подтвердилась. В пробах пельменей и курином мясе ничего не нашли. Судебные экспертизы до сих пор продолжаются.

Параллельно следователи отрабатывают еще одну версию. Причиной отравления и гибели могли стать вот эти два цветных баллончика — средства от тараканов, клопов и муравьев. Предполагают, что в тот день глава семьи обработал несколько комнат.

«Дети, организм неокрепший, иммунитет слабый. Тем более, два баллончика — это очень большая доза. Если попало на посуду, на пищу, то вполне могло быть отравление и организм не справился», — говорит Сергей Савин, владелец компании по дезинсекции.

После обработки химией всю посуду нужно было тщательно промыть, помещение хорошо проветрить и только после возвращаться. Долго дышать веществом — нельзя. При этом, баллончик, которым пользовались для борьбы с насекомыми — продается в обычных магазинах

То самое средство нашли на прилавке одного из сетевых супермаркетов, стоимость всего 100 рублей. Сзади есть инструкция, но здесь производитель указывает, что нужно в течение 30 минут проветривать, хотя здесь же сотрудник, которого мы спросили, заявил, что это нужно делать в течение двух часов минимум. При этом, использовать на кухне, где есть посуда, еда, совершенно точно не нужно.

Получается, купить может кто угодно, а после воспользоваться уже исходя из своего понимания. Эксперты называют спрей для уничтожения тараканов — очень своеобразным средством, воздействие и последствия для всех разные.

«Летальная зона очень индивидуальна, особенно, когда говорим о детях. Там накопительный эффект. Мы видим нарастание симптомов — падение давления, угнетение дыхания. Ты можешь вечером лечь, а утром уже проснешься с симптомами. Они будут нарастать…» — утверждает врач-нарколог Василий Шуров.

В обработанных помещениях дети провели, минимум, восемь часов. Времени достаточно. Но это одно мнение, другие эксперты заявляют — летальный исход при таких условиях невозможен.

«Отравление дихлофосом в практике встречается, но всегда в легкой или в средней степени тяжести. Для того чтобы достичь летальной дозы, нужно употребить достаточно большое количество данного химиката. Два грамма на тот вес, который есть у ребенка… Это, приблизительно, пол флакона дихлофоса нужно выпить», — прикидывает Сергей Ловцевич, директор Института аналитической токсикологии.

Изучив состав, который указан на баллончике, специалисты делают вывод: погибнуть после такого невозможно, только в случае ошибки во время производства. Но предприятие на рынке больше 30 лет. За все это время подобных случаев не было, а других пострадавших от этого препарата нет.

«Меня в этой истории смущает только одно — быстрый эффект, который в течение суток привел к летальному эффекту. Это означает, что было либо очень сильнодействующее вещество, которое действует в очень малых количествах, либо менее токсичное, но поглощенное в больших дозах», — отмечает Вадим Негребенский, директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Пирогова.

Сейчас расследование дела о гибели детей продолжается. Следователи ждут результатов еще нескольких экспертиз.