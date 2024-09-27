Накаченная блондинка: как выглядит супруга стюарда из «Аэрофлота» Ламаса

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

Фанаты Даниила Ламаса из «Аэрофлота» восхитились спортивным телом его жены

Накаченная блондинка: как выглядит супруга стюарда из «Аэрофлота» Ламаса

Фото: Instagram*/_lamasdaniel

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Прославившийся в один миг бортпроводник показал, с кем связал себя узами брака.

Брутальный мужчина Даниил Ламас — уже бывший стюард «Аэрофлота». Он приобрел популярность благодаря ролику, в котором проводит инструктаж пассажирам рейса. Своими внешними данными он буквально свел с ума женщин по всей стране, однако его сердце уже занято. Даниил женат и счастлив в браке. А недавно он показал в личном блоге свою красавицу-жену по имени Лана.

Рельефное тело супруги поразило поклонников. Девушка оказалась мастером спорта по жиму лежа и работает тренером.

«Обычно в паре кто-то более симпатичный, а кто-то менее, но тут полная гармония», — написал один из пользователей Сети.

Лана Ламас также положительно отреагировала на комментарии со стороны поклонников. Девушка отметила, что ей крайне приятно видеть подобную реакцию, радуясь «адекватностью мышления» людей в личном профиле.

Супруга стюарда из «Аэрофлота» Даниила Ламаса показала свою фигуруСупруга стюарда из «Аэрофлота» Даниила Ламаса показала свою фигуру. Instagram*/lanakonstantinovna

Некоторые фанаты прежде предполагали, что на фоне своей популярности бывший стюард решил расстаться со своей супругой, однако это оказалось не так. Он сделал репост фото избранницы, где крепко обнимает ее. Причем Лана подписала кадр такими словами: «Одна жизнь — одна любовь».

Когда видео с обворожительным стюардом начало набирать в Сети тысячи просмотров, Даниил Ламас ощутил, как слава накрыла его с головой. Люди стали узнавать его на улице и просить сфотографироваться, а различные компании начали приглашать на съемки. Бортпроводник авиакомпании, видимо, не стал упускать такой шанс и ушел из авиации.

Ранее 5-tv.ru писал, как этим детом Путин поручил сделать занятия спортом «максимально бесплатными» для граждан.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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