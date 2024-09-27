Полет пропавшего под Архангельском вертолета Robinson не был согласован

Полет пропавшего в Архангельской области частного вертолета Robinson 44 не был согласован. Именно поэтому родственники не сразу сообщили о происшествии в полицию. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Жена и друг этот не заявляли потому, что полет был не согласован и боялись, что будут неприятности. Думали, задержались просто. Только на следующий день заявили», — пояснил собеседник.

Отмечается, что первой точкой маршрута Robinson 44 была деревня Езевец, откуда группа отправилась на рядом находящиеся озера — на рыбалку. Далее они для разгрузки пошли в населенный пункт, а после направились на дозаправку вертолета — в деревню Бычье.

Пилот Robinson 44 отправил в 19:00 по местному времени сообщение жене и другу о решении вылететь в Архангельск через три часа. После этого связь с вертолетом пропала. Воздушное судно не было приписано ни к одному из близлежащих аэродромов.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, как в этом месяце уже в Приамурье пропал другой вертолет Robinson.