Постучал по голове: Егор Крид вырвал телефон из рук поклонницы на концерте

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 113 0

Егор Крид вырвал телефон из рук поклонницы на концерте

Постучал по голове: Егор Крид вырвал телефон из рук поклонницы на концерте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В Сети неоднозначно отреагировали на поступок звезды.

Российский исполнитель Егор Крид отнял телефон из рук поклонницы на концерте и постучал им ей по голове. После этой выходки на артиста обрушились с критикой.

«Неужели трудно просто доставить ребенку радость и сфоткаться с ним?» — отметил один из пользователей Сети.

Поклонница подошла к рэперу для создания совместного фото, но Крид в ответ забрал у нее телефон и постучал девочке по голове. Знаменитость заявил на сцене, что ей нужно «забить» на этот гаджет, так как память должна быть «в сердце».

«Мда уж, печально это все, так и хочется сказать этой девочке: «Беги от такого кумира»;

«Ему за языком следить надо, когда с несовершеннолетней разговаривает. К тому же, лучшее воспитание — это личный пример, а Крид сам постоянно контент пилит», — пишут комментаторы.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону звезды.

«Егор не унижал, не высмеивал, а лишь по-братски хотел сказать, что жизнь она тут, здесь и сейчас! Просто вышло немножечко криво, нарушая границы девчонки»;

«Молодец, все правильно сказал»;

«Просто доносит свою мысль не в лучшей форме, но он не подключает зал», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция проверит Mia Boyka из-за оскорбления ребенка на концерте.

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