Никто не выжил: пропавший вертолет Robinson нашли в Архангельской области

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 40 0

При крушении вертолета Robinson в Архангельской области никто не выжил

Никто не выжил: пропавший вертолет Robinson нашли в Архангельской области

Фото: © РИА Новости/Игорь Подгорный

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Воздушное судно обнаружено в болоте в пяти километрах от деревни Бычье.

Пропавший вертолет Robinson обнаружен в Архангельской области, сообщили 5-tv.ru в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как уточнили 5-tv.ru в Росавиации, при крушении частного воздушного судна никто не выжил.

Вертолет был обнаружен в пяти километрах от деревни Бычье в болотах.

Накануне частный вертолет Robinson 44 пропал с радаров под Архангельском. Предварительно, на борту воздушного судна находились два человека. Вертолет вылетел из деревни Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района.

Воздушное судно не было приписано ни к одному из близлежащих аэродромов, разрешения на полет у него также не было. Полет не был согласован, поэтому родственники не сразу сообщили о происшествии в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более десятка нарушений нашли в «Витязь-Аэро» после крушения вертолета. Было установлено, что все 63 штатных пилота авиакомпании работали без прохождения необходимой подготовки, а более половины авиапарка эксплуатировалась с отступлениями от требований по поддержанию летной годности.

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