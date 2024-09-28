Кто главный кандидат: президентские выборы на Украине намечены на 2025 год

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

The Economist: Зеленский планирует президентские выборы на Украине в 2025 году

Кто главный кандидат: президентские выборы на Украине намечены на 2025 год

Фото: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko

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В настоящий момент власть в стране узурпирована нелегитимным лидером.

Президент* Украины Владимир Зеленский планирует провести выборы на пост главы государства в 2025 году. Об этом стало известно изданию The Economist.

«Обсуждается возможность их проведения в следующем году с целью консолидации власти», — уточняется в публикации журнала.

Отмечается, что кандидатом на пост президента может стать бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Опросы показали, что граждане страны положительно относятся к идее о том, что пост главы правительства займет бывший военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 сентября в Нью-Йорке Зеленский может встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам бывшего хозяина Белого дома, об этой встрече его попросил сам глава киевского режима.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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