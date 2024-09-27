По словам кандидата в президенты США, украинский лидер сам попросил его об аудиенции.

Экс-президент США и кандидат 2024 года от Республиканской партии Дональд Трамп планирует встретиться с президентом* Украины Владимиром Зеленским 27 сентября в Нью-Йорке. Об этом американский политик сообщил в ходе пресс-конференции. По словам Трампа, лидер киевского режима выступил инициатором переговоров.

«Президент Зеленский попросил меня встретиться с ним. И я встречусь с ним завтра утром... в Trump Tower», — заявил экс-глава Белого дома.

Перед пресс-конференцией Трамп опубликовал на своей странице в собственной соцсети Truth Social адресованное ему письмо. В нем Владимир Зеленский обращается к политику «Дорогой Дональд» и настойчиво просит об аудиенции. Лидер киевского режима утверждает, что переговоры необходимы для достижения полного взаимопонимания. Это, по мнению Зеленского, может приблизить завершение украинского конфликта.

Накануне в журнале Time появился материал, в котором авторы предполагали, что украинский президент не поехал в имение Трампа на встречу с ним, чтобы таким образом не поспособствовать его победе на выборах. Зато Зеленский побывал в Скрантоне, штат Пенсильвания, где появился на свет и вырос действующий глава Белого дома Джо Байден. Он посетил оружейный завод и поблагодарил рабочих за их вклад в военную помощь Украине.

В свою очередь Конгресс США проводит расследование после упомянутого визита Зеленского на оружейный завод Пенсильвании. Цель — выяснить, использовались ли государственные средства для вмешательства украинца в выборы в США. Также представители Республиканской партии требуют другого расследования. Они хотят знать, не была ли встреча в Скрантоне направлена на поддержку вице-президента Камалы Харрис, еще одного кандидата в президенты Штатов.

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* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.