На РЭН прошла встреча энергетиков России и Африки

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в ходе встречи на полях РЭН обсудили сотрудничество электросетевых организаций по линии «Россия — Африка».

Стороны отметили важность работы российских специалистов по реализации инфраструктурных проектов на территории Африки.

Глава Группы «Россети» на встрече рассказал о развитии российского электросетевого комплекса, научно-технической базы отрасли, возможностях по подготовке кадров, опыте и планах сотрудничества с зарубежными компаниями.

«Кооперация в энергетике — одна из наиболее актуальных задач в современном мире. Африканский регион динамично развивается. Здесь растет электропотребление, планируется серия крупных энергетических проектов. Видим серьезные перспективы сотрудничества с африканскими компаниями и открыты к диалогу по самому широкому перечню вопросов», — отметил Андрей Рюмин.

«Взаимодействие с группой „Россети“ важно для африканских стран на пути к реальному решению энергетического вопроса. В рамках этой работы мы сможем заниматься строительством объектов гидроэлектрогенерации, модернизацией наших коммунальных сетей, а также выйти на путь использования возобновляемых источников энергии для обеспечения Африки чистой, лучшей и устойчивой энергией», — заключил ЭнДжей Аюк.