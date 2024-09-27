В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли четыре человека

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 49 0

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли четыре человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

По предварительным данным, в результате мощного взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой.

Как пишут СМИ, взрывная волна также повредила здания молебной и столовой, расположенных рядом с заправкой.

Взрыв в Дагестане прогремел около 18 часов вечера по московскому времени. Заправка все еще продолжает полыхать, экстренные службы прибыли на место происшествия. Что произошло на АЗС Махачкалы и сколько жизней унесла эта трагедия — пока неизвестно.

«Предварительно, произошел взрыв на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета», — уточнили в МЧС России.

В августе прошлого года в Махачкале произошла аналогичная трагедия, унесшая жизни 35 человек. Еще 119 получили травмы разной степени тяжести. По версии следствия, вечером 14 августа на автозаправке произошел пожар. Огонь быстро распространялся, после чего перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Позже удалось установить, что легковоспламеняющееся вещество хранилось у всех на виду в открытом виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на АЗС в Махачкале прогремел мощный взрыв.

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