На АЗС в Махачкале прогремел мощный взрыв

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 910 0

О возможных жертвах пока что ничего не сообщается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

На автозаправочной станции на окраине Махачкалы прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий.

По словам журналиста, внутри разрушенной заправки до сих пор полыхает пламя. Собравшиеся вокруг люди стараются держаться подальше от АЗС — есть риск повторного взрыва.

Экстренные службы еще не успели добраться до места происшествия, о возможных жертвах пока ничего неизвестно.

«Скорая подъехала, вот сейчас оказывают помощь кому-то», — уточнил Магомедов.

В августе прошлого года в Махачкале произошла аналогичная трагедия, унесшая жизни 35 человек. Еще, по последним данным, 119 получили травмы разной степени тяжести. По версии следствия, вечером 14 августа 2023-го на автозаправке произошел пожар.

Огонь быстро распространялся, после чего перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Позже удалось установить, что легковоспламеняющееся вещество хранилось у всех на виду в открытом виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в причастности ко взрыву на автозаправке в Махачкале арестовали на два месяца.

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